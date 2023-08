Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Parlando del mercato posso dire che il pranzo di Bonucci è stato solo un caso. C'erano molti giocatori, ma ormai la privacy è un optional. Ci siamo fatti due risate, visto la situazione. Amrabat? La situazione è chiara. Lui vuole andare in un top club e noi vogliamo accontentarlo, ma se non arriverà un'offerta adatta rimarrà con noi. Non abbiamo giocatori simili in rosa. Nzola? Lo seguivamo anche l'anno scorso. Italiano lo conosce benissimo e ci sarà il tempo per conoscersi. Puntiamo forte su di lui."



BELTRAN - Lo abbiamo seguito tanto. Abbiamo fatto diverse cose nel mercato sudamericano, con scout che coprono quel settore lì con l’esperto Burdisso. Lucas è forte, ha acquisito un valore importante nell’ultimo anno. Normale che su di lui ci fossero altre squadre. Il buon rapporto con il presidente del River ci ha aiutato molto. Anche Italiano ci ha aiutato molto nella trattativa per l’attaccante argentino. Abbiamo fatto un bel lavoro.