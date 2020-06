Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, fa gli auguri al presidente Commisso per un anno un viola con questo messaggio: "Auguri pres, il primo anno insieme. Spero ce ne siano tanti altri, lei merita tante soddisfazioni e io cercherò di fare di tutto insieme al mio staff e i miei collaboratori per far sì che la Fiorentina diventi una società forte come vuole lei, una società competitiva, una società che dentro al campo la renderà orgogliosa. Auguri".