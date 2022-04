Daniele Pradè ha parlato attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, commentando la vittoria contro l'Empoli: "Si è creata empatia tra la squadra e il pubblico, questo è un campo difficile per tutti e ci avvantaggia. Faccio i complimenti alla squadra e ad Italiano, abbiamo 50 punti e dobbiamo recuperare una partita. Oggi affrontavamo una squadra molto organizzata e con un bravo allenatore"





DIFFICOLTA' DOPO LA SOSTA - "Queste partite le giocano il carattere perché ci siamo allenati al completo solamente venerdì. La squadra ha fatto un'ottima prestazione, anche Barone e Commisso sono contenti perché cominciamo a raccogliere i frutti del lavoro".



CABRAL - "Migliorerà ma è stato sempre presente, è un giocatore molto fisico e il tempo ci aiuterà per lui come per Ikonè. Peccato per Jonathan, ha avuto un problemino fisico altrimenti sarebbe stato della gara".



SQUALIFICA TORREIRA - "Ammonizione pesantissima, contro il Napoli giocherà Amrabat. Lucas ci sta dando tanto, l'ovazione quando è uscito lo conferma, contenti di averlo preso".



Il MOMENTO DELLA FIORENTINA - "Sono contento per il presidente che si sta riprendendo quello che avevamo lasciato indietro. Ma sia io che lui guardiamo avanti, cerchiamo sempre di migliorarci".