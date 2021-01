La Fiorentina cerca un attaccante sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Pradè contende El Shaarawy alla Roma. Il Faraone ha deciso di tornare in Italia dopo l’esperienza cinese e cerca una squadra che gli offra la possibilità di giocare con continuità per mettersi in mostra con il ct Mancini. La Fiorentina sa che la prima scelta di El Shaarawy è la Roma, un ritorno al passato. Ma se la trattativa dovesse arenarsi o complicarsi sarebbe pronta a intervenire. Sapendo che, per l’attaccante, Firenze è una soluzione gradita anche per la presenza in panchina di Prandelli. Un'altra opzione porta a Caicedo, in rottura con la Lazio.