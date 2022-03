Anche se nelle ultime settimane è stato poco in campo a causa di alcuni acciacchi fisici, nella partita di domenica contro il Bologna Vincenzo Italiano non ha potuto fare a meno di lui. Stiamo parlando del terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola: lo spagnolo, arrivato a Firenze in punta di piedi adesso ha conquistato proprio tutti. Soprattutto la Fiorentina che starebbe già cercando di sfruttare la voglia del giocatore di far bene a Firenze per trattenerlo, provando ad intavolare una trattativa con il Real Madrid, club titolare del cartellino.



L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione dello spagnolo, sottolineando come sia molto simile a quella di Lucas Torreira. Il quotidiano sottolina come, complice anche il legame forte che si è creato con la tifoseria e la città, di cui Odriozola non manca mai di aggiungere qualche testimonianza diretta in campo con esultanze passionali o fuori dal campo immerso nelle bellezze di Firenze, la Fiorentina stia facendo di tutto per sfruttare sia il feeling con il calciatore che l’incertezza sul da farsi da parte del Real Madrid: questo perche il club spagnolo ancora non ha preso una decisione su di lui.



Fino a pochi mesi fa sembrava che ci potesse essere una strada soltanto, ovvero quello dell’acquisto che è la soluzione gradita al Real per ovvi motivi, ma sembra che negli ultimi giorni in Spagna siano convinti che nelle ultime settimane si sia aperta anche la possibilità di rimandare l’acquisto stesso di un anno spostando la scadenza del prestito da giugno 2022 a giugno 2023. A breve sapremo come andrà a finire, intanto la Fiorentina si è detta pronta a investire su di lui.