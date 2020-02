Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della presentazione di Igor:



“Igor è un ragazzo giovane, con soli sei mesi di Serie A, ma grande prospettiva. Un ragazzo giovane, con grande margine di miglioramento, con il piede sinistro, che non si trova spesso. Può giocare sia terzo che quinto, vogliamo fare un grande lavoro con lui.”



TRATTATIVA- “Abbiamo iniziato a seguirlo a inizio gennaio, all’inizio con alte pretese. Con il passare del tempo, soprattutto quando la Spal ha comprato Bonifazi, siamo riusciti ad arrivare una giusta cifra e un accordo, anche inserendo una clausola di futura rivendita. Posso dire che abbiamo inserito nel contratto un bonus per la Spal, che si concretizzerà alla prima presenza con la nazionale Brasiliana, per farvi capire quanto crediamo nel ragazzo.”