Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato ai canali ufficiali della società la vittoria ottenuta sul campo del Napoli:



"Igor e Milenkovic sono stati eccezionali. Con quell'animale là davanti ogni pallone può essere pericoloso. La squadra si esprime e ha identità, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Il cammino è ancora lungo, abbiamo iniziato un campionato nuovo con l'Empoli. Ci giochiamo tutto ora. Gara in Coppa? Troppo pesto, non pensiamoci, non è il momento giusto