Fiorentina, Pradé: 'Italiano è un condottiero, vincere qualcosa per Barone. Sul futuro...'

37 minuti fa



Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Juventus. "E' una partita molto importante, per noi vuol dire tanto. Belotti? Quello che sta facendo per noi è già tanto, sono arrivati a gennaio con Faraoni e sembra che siano con noi da sempre. E' un ragazzo serissimo, siamo contenti di quello che sta facendo e se segnasse saremo ancora più contenti".



Sul futuro di Italiano. "Adesso è facilissimo, dopo quello che ci è successo ci siamo incontrati con Italiano e il presidente e dobbiamo conquistare qualcosa di importante per onorare la memoria di Barone. Italiano è un condottiero, porterà avanti alla grande quello che stiamo facendo".