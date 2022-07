Questa mattina il direttore sportivo dellaha partecipato ad una conferenza stampa all'intero dello Stadio Artemio Franchi, all'interno della quale il dirigente ha avuto modo di trattare alcuni dei temi del calciomercato gigliato. Queste le sue parole:"Abbiamo aspettato l'inizio della stagione per incontrarci in maniera di fare un punto più completo di ciò che è successo in questi mesi. Il campionato è finito il 29 maggio e non abbiamo avuto più occasione di incontrarci. Sono uscie tante voci ed indiscrezioni in queste settimane ed oggi sono qui per fare chiarezza e un punto finale sulla stagione precedente. Secondo noi è stata una grande stagione anche se è vero che potevamo fare qualcosa in più, perché ad un certo punto potevamo arrivare anche più su, ma venivamo da una stagione deludente e ne abbiamo fatti 22 in più della scorsa stagione, oltre a a limare molto il gap con le grandi del campionato. Quello che abbiamo fatto è stata una grandissima. Abbiamo raggiunto l'Europa, obiettivo principale di tutti noi e da sempre palcoscenico ideale della Fiorentina. Questo ci ha portato sicurezza ed identità, siamo contenti. Allo stesso tempo pero non ho visto però un riscontro positivo all'esterno, come se avessimo fatto qualcosa di scontato. Non è stato dato il giusto merito alla squadra e alla società. Non so perché , mi sono fatto tante domande ma non mi sono ancora risposta. Oggi comunque sono qui per darvi qualsiasi delucidazione dal punto di vista sportivo”.Il direttore sportivo ha anche risposto alle varie domande sull’addio di, ed il conseguente interessamento per: "La prima domanda è subito su una situazione polemica non su come sia andata la stagione, ma non importa. La vicenda Torreira la spiego in maniera semplice. Il calciatore viene chiamato da me, che ho forte voluto a Firenze visto il passato vissuto insieme alla Sampdoria. Mi ha dato certezze tecniche, per ciò il ragazzo va ringraziato. Era stato detto che noi avessimo fatto un’offerta al ribasso per il giocatore ma in realtà quando l'ho chiamato i primi di Aprile, visto che per fare il prestito e diritto avevamo dovuto mettere la somma di 15 milioni per non far fare una plusvalenza all'Arsenal, gli offro un quinquennale per ammortizzare poi la spesa. Inoltre mi permetto di dire che se vai a proporgli una cosa del genere, lo vedi anche come possibile bandiera del futuro.Li c’è staa una chiusura netta da parte dell’agente e di Lucas che non hanno voluto e allora le cose sono cambiate. Allora quando inizi cosi qualche cosa cambia e, nel mese e mezzo successivo,A quel punto ci siamo parlati assieme col tecnico e abbiamo dovuto decidere tra Amrabat o Torreira? Noi abbiamo scelto tutti insieme Torreira.Perché è un calciatore italiano, che conosciamo molto bene e che ci può dare più soluzioni dal punto di vista tattico. Può giocare da play, da mezzala, e a due. Lo conosco dal punto di vista comportamentale ed è un top player da quel punto di vista. Abbiamo convinzione che tante cose che non ha con il nostro mister possa comunque migliorare. Siamo contenti del suo arrivo"In corso di aggiornamento..