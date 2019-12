Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza durante la presentazione ufficiale di Beppe Iachini: "Non mi sarei voluto trovare qui e in questa situazione, per me è doveroso ringraziare Montella, nutro per lui rispetto e stima. Nessuno più di me ha stima professionale di Vincenzo, e ho in mente tante cose con lui, da quando gli ho fatto fare il tecnico dei giovanissimi della Roma, a quando ho pagato una penale per farlo tornare a Firenze dopo Catania. Quando si esonera un allenatore le colpe vanno sempre divise, ci sono stati degli sbagli anche da parte mia, ma ora si riparte".



Su Iachini: "Sono felice di lavorare con Iachini, è una persona leale e con voglia di trasmettere i suoi valori. Voglio vedere una reazione anche da parte dei giocatori. Dopo la gara con il Cagliari la squadra mi ha detto che voleva arrivare in Europa League, ora invece c’è bisogno di consapevolezza, lottare sportivamente in ogni partita e guardare avanti".



Sul contratto di Iachini: "Beppe ha firmato un contratto di 18 mesi".



Sul mercato: "Intanto voglio ringraziare Commisso e Barone per la società, sento una grande responsabilità. Darò tutto me stesso per portare sul tavolo più situazioni possibili, sono pronto per dare il mio meglio. Voglio meritare quello che sto facendo, con il mio lavoro fatto con la massima serietà. Capisco la delusione di Commisso e so quanto gli è pesato mandare via Montella, sapendo di essere anche io sotto esame. Crediamo molto in Vlahovic, ma lavoreremo per migliorare la rosa."