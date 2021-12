Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria sulla Salernitana:



"​Il risultato non dice che la gara è stata molto difficile. Era un esame di maturità per noi e sapevamo delle difficoltà potevamo trovare. In Italia può succedere di tutto. L'hanno interpretata tutti bene. Ora serve mantenere i piedi saldi bene a terra. Il Franchi ci sta dando qualcosa in più e siamo alla quinta partita con almeno 3 reti segnate. Ora c'è la Coppa Italia, un impegno a cui teniamo molto. Confronto con l'anno scorso? Non voglio pensarci, sono state stagioni maledette. Parlarne qui è riduttivo, ma i numeri parlano chiaro, siamo già a 10 vittorie. Commisso è carico e presente. Sappiamo che dobbiamo ancora fare tanto. Gioco corale? Abbiamo perso 7 gare e abbiamo sempre avuto un'identità ben precisa. Abbiamo solo sbagliato l'interpretazione a Venezia. Gli episodi non ci hanno premiato con Empoli, Lazio e Juve. Ciò che deve essere portato avanti, però, è l'identità".