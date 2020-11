Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Rai 2 dopo la vittoria contro l'Udinese: "Mi sembra doveroso ed importante ricordare Maradona, un grandissimo campione. Abbraccio tutti i suoi amici, la famiglia, siamo tutti tristi. Lasciamo perdere la partita. Sono stato fortunato a marcarlo, anzi di più. Feci bella figura perché non aveva tanta energia, nessuno ha mai parlato male di lui. Ha sempre pensato a essere generoso con tutti, ha sempre pensato prima ai compagni perché così sapeva di poter essere aiutato nella vita privata. Impossibile in questo momento trovare le parole. Quando muore un campionissimo, una persona di 60 anni, amato in tutto il mondo, le generazioni si sono ispirate a lui. In qualsiasi parte del mondo si parli di Maradona lo si fa in maniera positiva".