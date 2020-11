Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ipotesi che la Fiorentina decida di affidare la panchina di Beppe Iachini a Cesare Prandelli è sempre più forte. Anche un successo a Parma stasera potrebbe non risultare sufficiente a salvare l'attuale tecnico. Prandelli ha già dato il suo via libera per un contratto fino al termine della stagione.