Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo:



VLAHOVIC- “Quando la Fiorentina fa gol sono felice, anche per un ragazzo giovane come lui. Credo molto nelle sue qualità”.



REAZIONE- “C’è stata una grande reazione, abbiamo dentro queste qualità e dobbiamo farlo sempre. Ho avuto la reazione che volevo”.



DIFESA- “Con la linea a quattro si scivolava poco, in testa la squadra aveva le sue conoscenze e non volevo dare alibi, quindi ho messo la difesa a tre. La prestazione è stata buona, ma dobbiamo trovare continuità, sia nella uscita che nelle scelte”.



BONAVENTURA- “Jack forse è stato il migliore in campo secondo me, l’ho visto molto bene, sempre nella posizione giusta. L’ho visto molto bene”



KOUAME- “Gli ho tirato le orecchie, lui voleva coprire, ma avevamo bisogno di pressare. Quando si entra, si deve andare a centro all’ora”.



AMRABAT- “Ha iniziato come centrocampista centrale, poi gli ho messo accanto Castrovilli. Se riusciamo a disciplinarlo tatticamente, troviamo un giocatore di grande spessore. Comunque, averne di giocatori come Amrabat in campo”.