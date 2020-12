Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa:



AMRABAT- “Deve esprimere in maniera diversa la sua potenza e la sua forza. Si deve abituare ad un sistema di gioco diverso”.



GOL- “Vorrei rivedere il gol annullato a Bonaventura, anche il Genoa si era accorto che non c’era nulla, visto che è rientrato a metà campo senza protestare. Per me non c’era fallo. Borja ha un piede gonfio come un melone in occasione del gol del Genoa, e non credo se lo sia fatto da solo”



CAMBI- “Ci sarà spesso la necessità di cambiare tanti giocatori durante la partita, non sono risentito per le sostituzioni. Tutti i giocatori sono inseriti nel progetto.”