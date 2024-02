Fiorentina, Prandelli ottimista: 'Nessuna crisi. E il caso Bonaventura non darà problemi'

Cesare Prandelli, ex CT e tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it direttamente ad un evento tenutosi a Scandicci. Queste le sue parole sul momento della squadra gigliata: "La Fiorentina è forte non è in crisi. Sono arrivati dei brutti risultati ma ci sta. L'obiettivo deve essere l'Europa. Bisogna sempre pensare al meglio che puoi fare e poi alla fine vedremo la classifica



BELOTTI - Ha tante motivazioni ed esperienza e penso che possa servire tantissimo



ACCIACCATI - Con tante partite è normale che ci siano flessioni. I giocatori sono di grande esperienza e qualità. Jack spesso dice di stare bene anche quando non sta al meglio e vuole giocare sempre. A volte ha bisogno di rifiatare. Sono calciatori con qualità tecniche importanti e di grande personalità



GRANA BONAVENTURA - E' un calciatore di grande esperienza non ci dovrebbero essere grandi problemi