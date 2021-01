Cesare Prandelli è pronto a provare a cambiare la sua Fiorentina, rendendola maggiormente pericolosa e offensiva. Con l'assenza di Castrovilli e Ribery, il tecnico sta pensando ad un 3-4-2-1 inedito. In porta la sicurezza Dragowski, con davanti la classica linea a tre formata da Pezzella, Igor ed il rientrante Milenkovic. In mediana, Caceres e Biraghi sulle corise, Borja Valero e Amrabat in mezzo. La novità starà nella coppia di trequartisti alle spalle della punta, con Bonaventura e Callejon a sostegno di Vlahovic.