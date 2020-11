, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan:“Diciamo che la priorità è portare la squadra ad essere gruppo, ad avere poche idee ma molto chiare. Poi dipenderà dai risultati, dall’autostima e della consapevolezza. Adesso dobbiamo trovare lo spirito di squadra, e quando ci sarà credo che questa squadra possa briciare anche le tappe. Adesso dobbiamo pensare di fare risultato con una squadra molto forte, matura e completa”.“Sono stato chiaro con lui, ho analizzato le partite che ho visto e gli ho detto le cose che deve migliorare. Chiaramente il giudizio della prestazione, poi, va di pari passo con le reti, a Udine ha avuto alcune occasioni importanti, e e avesse fatto gol la valutazione della sua gara sarebbe stata diversa. Il suo problema è solo tecnico, per questioni di movimenti e smarcamenti”.“Il Milan è una squadra forte, con Ibra ancora più forte. Starà a noi riuscire a capire se potremo sfruttare la grande, o piccola lacuna dei rossoneri”.“Montiel deve completarsi fisicamente, ma è un talento con un grande sinistro, un ragazzo molto interessante. Sarebbe bello capire cosa potrebbe fare dopo una stagione giocata da titolare. In questo momento ho recuperato Borja, Bonaventura e Callejon, e le scelte sono queste, ma Montiel avrà sicuramente un futuro molto interessante”.“Fin da giovane è sempre stato un ragazzo con la testa, un calciatore pensante. Il suo passaggio era normale, e in futuro farà sicuramente l’allenatore”.“Non dobbiamo pensare solo agli 11 titolari, ma a 17-18 titolari, perché con i cambi le partite possono cambiare molto. Giacomo sicuramente potrà aiutarci molto perché vede bene il gioco”.“Sicuramente è una delle squadre che, continuando così, può rompere l’egemonia della Juventus, che è ancora la favorita dopo quello che ha fatto negli ultimi anni. Pioli? Sempre avuto un buon rapporto, un allenatore pragmatico e capace di aiutare molto le squadre in difficoltà”“Abbiamo recuperato tutti i giocatori, anche se dobbiamo aspettare domani mattina per capire chi può essere disponibile. Per quanto riguarda Franck, la Fiorentina non deve essere da lui, ma Ribery deve essere protagonista della Fiorentina. Deve trasmettere entusiasmo”.“Borja è un professore di calcio, può giocare in ogni ruolo del centrocampo, sia davanti alla difesa che dietro le punte. Può giocare dappertutto, conosce i tempi e conosce il gioco. Più prenderemo coscienza dei nostri mezzi, più il suo ruolo sarà importante”.