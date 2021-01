La Fiorentina torna a vincere per 2-1 contro il Crotone. Così l'allenatore viola Cesareha parlato a DAZN: ​"La vittoria ti porta sempre il sorriso e Ribery è sempre in ciabatte, non ha mai freddo. Non è una notizia (ride, ndr). Oggi siamo stati squadra e abbiamo disputato forse la miglior partita. Poi sul 2-0 abbiamo complicato un po' le cose ma l'importante era vincere. I 3 punti ti portano serenità e autostima, così capiamo che possiamo fare anche delle buone cose".- "Il calcio moderno è un calcio in cui se hanno la palla gli altri devi saper riconquistar la palla. Abbiamo qualità ma non possiamo dipendere dai singoli, anche se è quella a fare la differenza. Però dobbiamo lottare sempre e restare ordinati. Noi possiamo avere qualità ma non deve essere anteposta alla squadra. Bisogna giocare a due tocchi, creando spazio tra le linee accorciando bene. Non abbiamo mai concesso contropiede. Quando vinci l'autostima aumenta e oggi sono contento perché abbiamo vinto come squadra".- "A Napoli abbiamo fatto 30-35 minuti molto bene, ma oggi il centrocampo era molto più ordinato ed equilibrato. Non metto da parte nulla: tutte le partite ti danno pensieri. A me piace una squadra che è consapevole di ciò che sta facendo. È un campionato strano e ogni partita può succedere di tutto. Il Crotone esprime un calcio collettivo eccezionale, noi non gli abbiamo concesso spazi".- "Con il Presidente c'è più attenzione da parte di tutti. Penso abbia molti impegni ma se resta con noi siamo contenti".