La Fiorentina continua il pressing su Alban Lafont del Tolosa. Considerato il portiere emergente del calcio francese. Valutazione di diciotto milioni di euro, ma c’è la possibilità, scrive La Nazione, di inserire Eysseric nella trattativa. Particolare interessante: i francesi hanno appena acquistato un altro portiere, Baptiste Reynet, prelevandolo dal Digione. Lafont è in partenza, la 'Viola' sta cercando di trovare la soluzione migliore per chiudere l’affare, anche se non sono escluse altre piste.