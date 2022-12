Uno dei possibili trasferimenti caldi a gennaio in casa Sampdoria pareva quello di Abdelhamid Sabiri, trequartista che piace(va?) alla Fiorentina. L'affare sembrava ben avviato, ora invece non risulta più così scontato. La trattativa, infatti, ha subito un rallentamento negli ultimi giorni.



Secondo Sampnews24.com la fumata nera è legata alle contropartite tecniche, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski. Il primo interessa al Lecce e non convince pienamente la Samp mentre il centrocampista polacco spinge per un suo ritorno ad Empoli.