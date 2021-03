Il capitano della Fiorentina Primavera Mattia Fiorini è intervenuto ai canali del club viola per presentare la partita contro la Juventus di domani, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: "Affrontare i bianconeri è uno stimolo per tutta la squadra, è una partita che non ha bisogno di presentazioni e quindi si 'prepara da sola', in campionato ci hanno battuti e quindi vogliamo prenderci la rivincita che ci permetterebbe di andare in semifinale".