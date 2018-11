La Fiorentina scandaglia il mercato dei giocatori con il contratto in scadenza. Tra questi, l’olandese Ryan Babel del Besiktas, affrontato nel lontano 2009 in Champions League, quando vestiva la maglia del Liverpool. Secondo quanto riportato da Fanatik, i viola si sarebbero mossi per visionare l’attaccante classe ‘86, muovendo i primi passi con l’agente.