La Fiorentina ospita oggi il Sassuolo, in una gara che per i viola sarà decisiva visto il momento negativo. Prandelli, dopo la formazione rimaneggiata vista contro l'Atalanta, si affiderà ai senatori contro i neroverdi. In porta Dragowski, mentre la linea a quattro sarà composta da Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi. Novità a centrocampo, con Callejon che riprende il suo posto a destra, Amrabat e Pulgar in mezzo e Castrovilli spostato sulla sinistra. Davanti Ribery farà da sostegno a Vlahovic.