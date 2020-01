In vista del Genoa, partita molto delicata, la Fiorentina inizia a trovarsi in difficoltà, sia numeriche, causa la squalifica di Dalbert, che di rotazione, visto che mercoledì si giocherà contro l'Inter in Coppa Italia. In porta sicuramente Dragowski, così come è sicura la linea a tre con Pezzella, Caceres e Milenkovic. A centrocampo confermato il terzetto Benassi, Pulgar e Castrovilli, con Lirola a destra e Venuti pronto a sostituire il brasiliano ex Inter a sinistra. Davanti potrebbe rifiatare Cutrone per lasciare spazio a Vlahovic, accanto a Chiesa.