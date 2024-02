Fiorentina, problemi per Quarta: niente Lazio, cos'ha e quando torna

Redazione CM

Problemi per la Fiorentina in vista della gara di stasera con la Lazio, che chiude la 26esima giornata di Serie A: come riportato da Radio Bruno, Italiano al Franchi non avrà a disposizione il centrale di difesa argentino Lucas Martinez Quarta. L'ex River Plate ha riscontrato dei problemi addominali in questi giorni e ha fatto delle visite di controllo all'ospedale.



Non dovrebbe essere nulla di grave, ma la società viola non vuole rischiare un giocatore così importante in questo momento delicato della stagione. Questa sera quindi, spazio a Milenkovic e Ranieri con Comuzzo in panchina.



QUANDO TORNA QUARTA - Da quello che filtra, non essendo una cosa che preoccupa, ci sono buone possibilità di rivedere Quarta già nel prossimo weekend contro il Torino, ma seguiranno aggiornamenti da parte dello stesso staff medico gigliato, alle prese anche con l'infezione malarica che ha colpito Kouamé al rientro dalla Coppa d'Africa. Al momento Quarta è da considerarsi in dubbio per il prossimo match e da valutare. .