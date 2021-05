Il punto fermo della Fiorentina, che subirà alcune modifiche in estate, è Dusan Vlahovic. Il Corriere dello Sport racconta come il presidente stia provando a fare di Dusan il simbolo della nuova Fiorentina. Da parte del patron è forte la volontà di allungare il contratto che scadrà nel giugno 2023 per dare un segnale a Gattuso. Per lui è pronto un contratto da big articolato nei numeri e nella formula (clausola rescissoria compresa) con cifre a salire più bonus da tre milioni a stagione fino al 2026.