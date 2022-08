Entro la sfida di domenica pomeriggio contro lala dirigenza delladovrà sciogliere ogni dubbio sull’eventuale permanenza in viola di: nei prossimi giorni sapremo se il centrale difensivo farà parte della Fiorentina 2022-2023. Una richiesta fatta negli incontri di venerdi scorso dal duo, agente del giocatore, per evitare di rimanere col cerino in mano e poi perdere il giocatore senza aver modo di sostituirlo adeguatamente.Il serbo, che la scorsa estate aveva ricevuto la promessa di essere ceduto in caso di offerta da parte di un grande club, quest’anno però non ha ricevuto offerte concrete da nessun club: adesso nella testa del giocatore sta prendendo campo l’idea che, essendo seconda o terza scelta di molte squadre, l’ideale potrebbe essere quello di restare ancora a Firenze. Molto dipenderà anche d quello che la dirigenza gigliata deciderà di fare e soprattutto dal contratto che verrà offerto allo stesso Milenkovic.Inil giocatore, se resterà ancora a Firenze, dovrà obbligatoriamente rinnovare il contratto che lo lega alla Fiorentina: in caso contrario c’è il rischio di perderlo a zero. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport,Vi è però un’altra alternativa: il giocatore potrebbe accettare anche un salario più basso, attorno agli attuali 2,8 milioni,Nei prossimi giorni il verdetto.