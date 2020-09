Continua la corsa a Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli, che ha attirato su di sé gli occhi di tantissime squadre in Serie A ed in Europa.Naturalmente il blasone dei rossoneri ed il fascino estero dei tedeschi attirano molto il giocatore ed il suo entourage, ma la Fiorentina offre da subito molto più spazio e possibilità di crescita, ed è per questo che i viola sono decisamente in vantaggio sulle inseguitrici.I viola hanno avuto modo di lavorare ai fianchi l’Empoli, grazie ai tanti incontri tra le due società, che hanno portato giusto ieri in azzurro Terzic e Zurkowski. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,La Fiorentina, adesso, deve solo presentare un’offerta ufficiale, forte anche di avere grande apertura da parte del giocatore a trasferirsi in viola, e i prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per la stretta finale. Il ritorno in Italia di Commisso, atteso per le prossime settimane, potrebbe essere un ulteriore velocizzazione della trattativa.In questo momento le altre due contendenti si sono decisamente defilate., con un mercato di altissimo livello che presto porterà in rossonero Sandro Tonali,, che difficilmente potrebbe trovare spazio e minuti. I discorsi, che prima erano frequenti, si sono quasi stoppati, sia con l’entourage del giocatore che con l’Empoli., con Favre che è un grande estimatore del centrocampista, ma che deve lasciar partire almeno una pedina importante a centrocampo per fare spazio a Ricci.