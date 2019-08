Erik Pulgar è da poche ore un nuovo calciatore della Fiorentina, importante pedina per la mediana di Montella. Queste le sue parole in conferenza stampa:



"Pizarro? Non ho parlato con lui, ma sapevo che questa trattativa andava avanti da tempo. Sono entusiasta di questo nuovo progetto, non vedo l'ora di iniziare il campionato e fare grandi cose. Ruolo? Con Badelj abbiamo caratteristiche simili, voglio conoscerlo e giocare con lui, perché posso imparare tanto. Firenze? Una città fantastica, ho voglia di stare con la squadra. Cile? Giocare con Vidal mi ha aiutato tanto a crescere e migliorare, naturalmente la nazionale mi è servita molto. Progetto? Ho scelto Firenze per il progetto, sarà una grande squadra. Mihajlovic? Ci ho parlato, quello che ci siamo detti è importante, ma rimane tra di noi, mi ha parlato molto di Firenze. Numero? Ho preso il 7."