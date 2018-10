Nikola Milenkovic è uno dei difensori che calcia di più in porta. Come evidenziato da La Nazione, sono stati addirittura dieci i tentativi del serbo: Simeone, dal canto suo, ne ha creati tredici. Tutto questo nella stagione in cui Pioli ha reso stabile l’aggiustamento del ruolo: nato difensore centrale, Milenkovic si è adattato a giocare in una posizione più esterna. La stessa di Ivanovic, fra parentesi il modello di riferimento per Nikola.