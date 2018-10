Questo video di una stazione di servizio nel Maryland, Stati Uniti, è un perfetto esempio del perché è necessario assicurarsi che gli pneumatici siano in buone condizioni prima di riempirli. E perché bisognerebbe sempre usare il manometro.



GONFIARE UNA GOMMA, ATTENZIONE - Questo video mostra un uomo che ricarica la parte anteriore destra della sua berlina Ford Focus fino a quando non esplode inaspettatamente, prendendo l'intero parafango destro (così come del materiale fonoassorbente) dall'auto e lanciandolo in aria. L'uomo è visibilmente scosso, si stringe le mani sulle orecchie dall'onda d'urto indubbiamente brutale causata dall’esplosione.



IL VIDEO SU FACEBOOK - A caricare il video su Facebook è stato tale Shawn Elliot, uno dei dipendenti presenti della stazione di servizio. Questi ha riferito che l'uomo nel video stava cercando di riempire d'aria il suo pneumatico e di correggere il solco nella parete laterale causato dalla guida a bassa pressione. Quel solco non poteva essere riparato, non importa quanto fosse pieno il pneumatico, e depressurizzato è esploso in modo spettacolare. Se avete mai visto un video come questo, capirete quanto è fortunato l’uomo, riuscito ad andarsene senza un grave infortunio.







IL PARAFANGO SULL’ALBERO - Il parafango è stato successivamente trovato in un ramo di un albero a circa 20 metri di altezza sopra la stazione di servizio. Elliot ha riferito di aver caricato questo video come monito, per far vedere cosa non si dovrebbe fare quando si cambiano pneumatici danneggiati. Se la persona in questo video avesse sostituito la gomma scanalata con una nuova invece di provare a riempirla, questo incidente probabilmente non sarebbe successo.