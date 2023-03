La Fiorentina sta attraversando tutt'ora il periodo più lungo della propria storia senza aver alzato un trofeo. E certamente in questo senso la Conference League rappresenta un'ottima opportunità. Tuttavia, portarsi il trofeo europeo in bacheca porterebbe benefici non solo in termini di prestigio, ma anche economici. Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un approfondimento su quanti introiti possa portare la terza competizione europea in cui sono impegnate Fiorentina e Lazio.



FACCIAMO I CONTI - "Il montepremi della terza competizione europea (235 milioni) è la metà rispetto a quello dell’Europa League e incomparabile ai 2 miliardi della Champions, però la Roma che l’ha vinta la scorsa stagione ha comunque portato a casa circa 30 milioni. Per la Fiorentina sarebbero leggermente meno perché stavolta c’è un’altra italiana, la Lazio, con cui spartirsi i diritti tv e perché i giallorossi incassano di più dal botteghino. Finora sono stati incassati 6,3 milioni, ma all’orizzonte ce ne sono altri 9 così da raggiungere i 15 milioni incassati un anno fa dalla Roma per le partite giocate. La qualificazione agli spareggi (300 mila euro) e poi agli ottavi (600 mila) è valsa quasi un milione, lo stesso che c’è in palio se venissero raggiunti i quarti. Poi 2 milioni per un eventuale semifinale e 3 per l’approdo alla finale di Praga del 17 giugno. Chi alza la coppa, infine, guadagna prestigio e altri due milioni.