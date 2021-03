, difensore della Fiorentina, ha parlato a TuttoSport:«All’inizio non è stato facile. Poi le cose sono migliorate con il lavoro e grazie alla fiducia dei compagni e in me stesso. Sapevo che avrei potuto fare bene e volevo dimostrarlo. Sono stato in panchina per 9 partite, quando è toccato a me ho fatto per fortuna delle buone prestazioni anche se la squadra stava e sta lottando per salvarsi».«Per noi è una sfida molto importante. E affrontare una grande come il Milan dà ancor più stimoli come, se dovessi giocare, sfidare un campione come Ibrahimovic. Rossoneri stanchi? Sono certo che verranno per prendersi i tre punti. Ne hanno bisogno per avvicinarsi all’Inter. Ma anche noi abbiamo bisogno di punti».«Lukaku mi ha anche lasciato un segno sul collo…Poi Dzeko, Lautaro Martinez e non solo. Sono molto felice di essere venuto in Italia, questa grande esperienza mi permette di misurarmi con i migliori».«Non sarà mai come al River, lì sono cresciuto e ho passato tanti anni. La Fiorentina però può diventare un’altra seconda casa per me e ci spero. E un ottimo club, ho compagni unici e il presidente Commisso ha dimostrato in maniera concreta di voler fare le cose in grande. Mi auguro per lui e il bene della Fiorentina che gliele lascino fare. Sarebbe importante per un ragazzino poter convivere e condividere spazi, strutture e momenti con i propri campioni».«Un ragazzo semplice cui piace passare il tempo con la famiglia, fare passeggiate, vedere posti nuovi. Purtroppo in questo periodo possiamo fare poco ma spero tutto passi in fretta. Così potrò godermi Firenze pienamente».