Lucas Martinez Quarta, difensore argentino della Fiorentina, ha parlato a ESPN:

"Firenze è una città bellissima, anche se per il covid non l'ho visitata molto.. All’inizio ho avuto qualche difficoltà perché non giocavo, ma ora sto trovando continuità. Ancora manca molto alla sfida contro la Juventus e non possiamo pensarci già: siamo a 7 punti dalla zona retrocessione. Qui a Firenze è la partita più importante, come un River-Boca. Pezzella da quando sono arrivato mi è stato vicino molto, così come gli uruguagi Caceres e Maxi Olivera. Abbiamo un bel rapporto. Futuro? Ora cerco di non pensarci, il mio sogno è continuare a crescere e restare a lungo a Firenze"