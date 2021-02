Durante la sfida tra Fiorentina e Spezia, Sofyan Amrabat, sostituito da Cesare Prandelli, non ha ben digerito la sostituzione. Il centrocampista marocchino, una volta lasciato il campo, non ha dato il 5 a mister Prandelli e non si è fermato in panchina, andando direttamente negli spogliatoi.