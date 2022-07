Marcatori: 42' Nico Gonzalez, 43' Pierozzi, 55' Jovic, 56' Ikonè, 67' Jovic, 78’ Jovic 83' Jovic: Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano: Gollini, Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Venuti; Duncan, Amrabat, Bianco; Sottil, Jovic, Ikone.): Rodriguez; Litcan, Panagiotis, Martinez, Tozzo; Kwarteng, Adam, Lushchayev, Ngissah; Stefani, Ayalah.Pochi minuti fa si è conclusa la prima amichevole stagionale della Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo un primo tempo sotto tono la squadra viola dilaga contro il Real Vicenza. Prima frazione di gara che evidenzia lo stato di forma dei viola che, carichi del lavoro fisico di questi primi giorni di ritiro, non vanno oltre il 2-0. La sblocca Nico Gonzalez, abile a ribadire in rete una punizione di Biraghi, raddoppio di Pierozzi al suo primo gol con la prima squadra.Nella ripresa Italiano cambia tutti gli undici in campo e la partita cambia registro. Entrano in campo Ikonè e Sottil, più ispirati rispetto ai compagni scesi in campo nella prima frazione di gara. Si sblocca subito il neoarrivato Jovic: il serbo prima si conquista un rigore e poi spiazza senza troppe pressioni il portiere dagli undici metri. Da qui in poi è domino viola. Un minuto dopo arriva la prima gioia personale anche per Ikonè: il francese quest’oggi si è dimostrato tra i più incisivi. Bene anche Sottil che sulla destra fa ciò che vuole: dribbling, finte e strappi continui, l’esterno dopo lo screzio di ieri con Gonzalez ha dimostrato di poter essere molto utile nella prossima stagione. Nei minuti finali arrivano altri tre sigilli di Jovic, che chiude la sua prima partita con la maglia viola con 4 reti. Prestazione opaca per Amrabat che in fase di impostazione è spesso impreciso.