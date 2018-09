Serviranno altre riprove per capire se la nuova posizione può essere cucita addosso a Jordan Veretout senza traumi, oppure sia solo un modo per tamponare il vuoto lasciato da Badelj. Un rebus - scrive La Nazione - su cui forse girerà la stagione della Fiorentina, anche se dal mercato sono arrivate alternative interessanti come Edimilson Fernandes, che nelle prime due uscite si era ben disimpegnato nel ruolo. Lo svizzero è il jolly del reparto, Christian Norgaard invece è quello più indietro ma con potenzialità interessanti.