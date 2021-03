Fiorentina quasi al completo contro il Milan. Buone notizie per Prandelli, scrive La Nazione, che sottolinea come l’infermiera viola si stia svuotando. Castrovilli, non al cento per cento per la gara di Benevento, adesso sta molto meglio e si candida per una maglia da titolare contro i rossoneri. Ed è tornato in gruppo anche Amrabat: La fitta alla schiena è passata, anche il Marocchino è a completa disposizione per domenica e proverà a scalare le nuove gerarchie di Prandelli dopo qualche incomprensione.