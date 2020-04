Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ex sindaco di Firenze e tifoso viola, ha parlato anche della ripartenza del Calcio in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport:



"Oggi ci sono tutte le condizioni per ricominciare fidandosi della comunità scientifica, si parla di test sierologici, di tamponi e di rischio 0.5. Sono certo che Vlahovic e Cutrone, che dal contagio sono passati, vogliano tornare a segnare per la mia Fiorentina".