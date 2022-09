Fiorentina-RFS Riga (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta tv su Dazn e Sky Sport Action) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo A di Conference League. Italiano non rischia Nico Gonzalez e Duncan, deve fare a meno degli infortunati Milenkovic e Castrovilli oltre allo squalificato Igor. Terzic e Maleh partono in vantaggio su Biraghi e Zurkowski nei due ballottaggi di formazione.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikone, Cabral, Saponara. All. Italiano.



RFS RIGA (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Simkovic; Friesenbichler, Panic, Emerson Santana, Ilic. All. Morozs.