Un altro passo verso il completo recupero: Franck Ribery, come testimoniano le sue Instagram Stories, è volato in Baviera – nella clinica di Murnau – per rimuovere la vite dopo l’operazione alla caviglia che lo tiene fermo dal 30 novembre. Un altro passo verso il completo recupero, visto che gradualmente potrà camminare senza stampelle e riprendere l’attività sul campo. Nei prossimi giorni il francese tornerà a Firenze, ma i tempi per il suo completo recupero sono ancora incerti.