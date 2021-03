La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, dedica spazio a Franck Ribery, unico vero jolly della Fiorentina. Durante la gara contro il Parma, si legge, non ha smesso un secondo di incoraggiare i suoi compagni di squadra. Anche quando al novantesimo la Fiorentina si è trovata in svantaggio. Ora più che mai la Fiorentina ha bisogno di FR7. Il campione francese quasi certamente a fine giugno se ne andrà. Lui cerca nuove sfide, magari il Monza del suo amico Boateng o un ritorno in Bundesliga, e la società viola è orientata a battere altre strade. FR7 è indispensabile per gli assist in favore di Vlahovic, è l'unico che riesce a servirlo come si deve