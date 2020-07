Su La Nazione vengono svelati alcuni retroscena riguardanti il contatto avvenuto ieri tra Franck Ribery e Rocco Commisso. Una lunga chiamata per tranquillizzare il fuoriclasse francese. Un Ribery arrabbiato, dispiaciuto, che si è sentito violato nell’intimo, preoccupato come lo può essere una persona che per professione deve lasciare casa e famiglia più spesso del normale; con la necessità quindi di essere sereno, sapendo al sicuro i propri cari. Sono stati questi i concetti che Ribery ha manifestato durante la telefonata. E Commisso da padre di famiglia non ha avuto esitazione a mettersi a disposizione, nonostante ci sia un oceano di mezzo e che il Covid-19 tenga lontano Rocco dai suoi ragazzi. Durante la telefonata pare che Ribery non abbia manifestato a Commisso la volontà di lasciare Firenze, pur restando irritato per alcuni commenti al vetriolo apparsi sui vari social, ben sapendo che non rappresentano certo il sentimento comune del Popolo Viola.