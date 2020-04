Beppe Iachini sta pensando già al possibile ritorno in campo, cercando di confezionare la miglior Fiorentina possibile. La squadra viola è sempre scesa in campo con il 3-5-2, anche se il ritorno di Franck Ribery può cambiare decisamente le carte in tavola. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero 7 può fare la differenza in tantissimi ruoli, giocando come ala, attaccante o trequartista, potendo far spaziare la squadra dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1.