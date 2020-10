Il Corriere Fiorentino si concentra sull’atteggiamento di Franck Ribery contro lo Spezia. Lo si è visto sbracciare, lamentarsi con più di un compagno per un passaggio sbagliato o mancato, insistere meno del solito nella ricerca della giocata da campione. Come se, a un certo punto, si fosse arreso. Franck, infatti, non sarebbe per niente felice della situazione. Sperava, per esempio, che dal marcato arrivasse qualcosa di più. Questo non vuol dire che non abbia stima dei nuovi arrivi, ma si aspettava qualche rinforzo capace di garantire un vero e immediato salto di qualità