Franck Ribery ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la bella vittoria di Lecce:

VITTORIA - “Partita molto importante per noi, fondamentale. Dovevamo vincere e abbiamo fatto una grande prova di gruppo. Non ho fatto gol, ma sono a disposizione della squadra, come da sempre. Stamattina ho parlato alla squadra, gli ho detto che non avremmo potuto giocare come le altre volte, ma dovevamo fare di più. Meritiamo i tre punti”.

CAPITANO - “Dopo il primo tempo ho visto German che aveva male alla gamba, gli ho detto di non rischiare e di uscire. La partita di domenica è molto importante, vogliamo vincere e continuare così”.

GRUPPO - “Siamo un gruppo, abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo essere concentrati e pronti a dare il massimo. Giochiamo insieme, vogliamo le stesse cose, che siano 3 minuti i 50, abbiamo bisogno di tutti”.

CHIESA -“Sono contento per Federico, il calcio è così. Ha le capacità di andare avanti e rispondere alle critiche. Deve continuare così perché è un bravo ragazzo”.