Franck Ribery, dopo la brutta situazione del furto nella sua villa fiorentina, e le dure parole che ne sono seguite, ha voluto riportare la pace con l'ambiente viola. Il numero 7 ha risposto a Sebastian Frey, altro ex viola, che aveva speso per l'ex Bayern Monaco delle belle parole:



“Grazie fratello mio! Mi conosci, sai da dove vengo e non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho detto sì! Ho piantato qui i miei ramponi e ho i veri tifosi del club e una città, il resto non conta per me. Ho firmato per il vero viola. Viola per sempre!