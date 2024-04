Fiorentina, riecco Castrovilli: in campo dopo 324 dall'ultima gara ufficiale

Laritrova. Dopodall’ultima gara ufficiale, il centrocampista ex Bari è tornato in campo in occasione della sfida di campionato all’contro laOggi, nel match valido per la, Vincenzoha schierato il classe 1997 dal primo minuto, sfruttando le rotazioni nella gara a cavallo tra il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen e la semifinale di ritorno diin casa dell’Atalanta, in programma mercoledì.Castrovilli aveva giocato l’ultima gara ufficiale in prima squadra il 2 giugno 2023, nel successo della Fiorentina per 3-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

In questa stagione, invece, il classe ’97 era già sceso in campo con la Primavera contro il Milan e in amichevole contro il Grosseto.Il calciatore dei viola si era fermato a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio, che ha prima bloccato il trasferimento in Premier League, al Bournemouth, e poi lo ha costretto ad una nuova operazione e ad altri mesi ai box.Ora la fine del tunnel con il ritorno in campo, da titolare, contro la Salernitana in campionato.