È cominciato alle 18:30 l'allenamento della Fiorentina agli ordini di Vincenzo Italiano. Dopo il weekend passato in Francia, c'era grande curiosità su Lirola, sempre più vicino al Marsiglia in una trattativa molto complessa: il laterale spagnolo è però ancora un giocatore viola, e come tale si allena all'interno del quartier generale gigliato, in attesa di novità sul proprio futuro. Presente anche Sofyan Amrabat, arrivato circa 40 minuti dopo i compagni per adempiere al proprio programma di recupero dopo l'operazione che lo ha costretto a saltare il ritiro estivo. Il marocchino ha rassicurato i pochi tifosi presenti con un "I'm good" ("sto bene") e ha varcato le soglie della struttura. La squadra viola lavora per preparare la sfida con la Roma in programma domenica sera, e a partire da domani si allenerà tutte le mattine fino a sabato.